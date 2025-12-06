Video
video cùng chuyên mục

VPBank đưa T1 sang Việt Nam

Toàn bộ đội hình T1 sẽ sang Việt Nam và giao lưu với người hâm mộ vào ngày 21/12.
Đọc thêm : VPBank đưa Faker cùng đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại T1 đến Việt Nam