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Vòng xoay Điện Biên Phủ đổi cách lưu thông như thế nào?

TPHCM thí điểm bỏ xe chạy theo vòng xoay tại nút Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, lắp dải phân cách và đèn tín hiệu nhằm giảm ùn tắc khu trung tâm.
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