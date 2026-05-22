TPHCM đổi phân luồng vòng xoay Điện Biên Phủ từ ngày mai, xe cộ đi thế nào?

Ngày 22/5, Sở Xây dựng TPHCM thông báo về việc điều chỉnh phương án phân luồng để giảm kẹt xe tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định).

Cụ thể, khi đến bùng binh Điện Biên Phủ, tài xế sẽ lưu thông theo đèn tín hiệu giao thông, không còn đi theo vòng xoay như trước.

Phương án phân luồng giao thông mới tại vòng xoay Điện Biên Phủ, TPHCM (Đồ họa: Ngọc Tân)

Trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ nút giao Hàng Xanh đến giao lộ, các phương tiện được đi thẳng liên tục về đường Đinh Tiên Hoàng hoặc rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm theo tín hiệu đèn giao thông.

Nhà chức trách đã bổ sung dải phân cách cứng từ cầu Điện Biên Phủ đến vòng xoay để phục vụ luồng xe có nhu cầu rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (không vòng qua bùng binh để rẽ trái như trước đây).

Ở hướng ngược lại, từ đường Đinh Tiên Hoàng đến giao lộ, xe cộ được đi thẳng về nút giao Hàng Xanh hoặc rẽ phải vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm theo đèn tín hiệu.

Các phương tiện từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm khi đến vòng xoay bắt buộc rẽ phải vào đường dẫn lên cầu Điện Biên Phủ hoặc đường bên hông cầu, không được ôm cua theo vòng xoay để rẽ trái như trước đây.

Trên đường Hoàng Sa, tài xế có nhu cầu đi về đường Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ lưu thông vào vòng xoay, rẽ phải vào đường Điện Biên Phủ, sau đó đến giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng để quay đầu xe về đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ngoài ra, phương tiện cũng có thể lưu thông vào đường dưới dạ cầu Điện Biên Phủ để rẽ phải vào các đường nhánh của đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Sở Xây dựng TPHCM lưu ý các tài xế cần chấp hành hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.