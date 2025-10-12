Video
video cùng chuyên mục

Vòi rồng khổng lồ xuất hiện trên vùng biển Phú Quốc

Sáng 10/10, tại khu vực cảng Bãi Vòng (Phú Quốc, An Giang), trời chuyển mưa giông, kèm theo đó là sự xuất hiện của một vòi rồng khổng lồ trên biển.
Đọc thêm : Clip “bé trai bình tĩnh cứu em gái sau tai nạn bất ngờ” nổi bật tuần qua