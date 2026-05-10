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Voi non bị cá sấu cắn vào vòi khi đang uống nước

Con cá sấu ẩn nấp dưới nước đã bất ngờ lao lên, cắn chặt vào vòi của một con voi non đang uống nước.
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