Thế giới động vật: Báo hoa mai tranh giành con mồi với linh cẩu và cái kết

Báo hoa mai đối đầu linh cẩu để tranh giành con mồi và cái kết

Báo hoa mai chưa kịp thưởng thức bữa ăn sau chuyến đi săn thì bị một con linh cẩu chen ngang, tìm cách cướp lấy con mồi.

Báo hoa mai thua kém linh cẩu cả về kích thước lẫn sức mạnh, nhưng vẫn cố gắng chống trả để bảo vệ con mồi mà mình đã săn được. Tuy nhiên, trong khi báo hoa mai và linh cẩu đang so kè nhau, một con báo hoa mai khác đã tranh thủ cơ hội, cướp lấy con mồi và bỏ đi.

Báo hoa mai đối đầu linh cẩu để tranh giành con mồi và cái kết (Video: Roaring Earth).

Cận cảnh rắn hổ chúa cỡ lớn trong tự nhiên

Một người đi rừng đã ghi lại khoảnh khắc đối mặt với con rắn hổ chúa cỡ lớn, ước tính dài 4 m, trong khi đang đi bộ. Con rắn hổ chúa ngóc cao đầu để đe dọa, nhưng không tỏ ra hung hăng và không có ý định tấn công con người.

Rắn hổ chúa là loài rắn độc lớn nhất, đồng thời được đánh giá là loài rắn thông minh nhất thế giới. Đây là loài ăn rắn, giúp kiểm soát số lượng rắn trong khu vực chúng sinh sống. Khi số lượng rắn bị giảm sút, hổ chúa sẽ ăn thịt cả đồng loại.

Cận cảnh rắn hổ chúa cỡ lớn trong tự nhiên (Video: WLA).

Video cho thấy kích thước to lớn của một con cá nhà táng

Cá nhà táng là một trong những loài động vật to lớn nhất thế giới. Những cá thể đực trưởng thành có thể dài tới 20,5 m và nặng khoảng 57 tấn, trong khi những con cái nhỏ hơn nhưng vẫn đạt được chiều dài cơ thể lên đến 12 m.

Cá nhà táng cũng là loài động vật có bộ não lớn nhất trên Trái Đất, nặng từ 7 đến 9 kg, trong khi bộ não người thường chỉ nặng từ 1,3 đến 1,4 kg.

Video cho thấy kích thước to lớn của một con cá nhà táng (Video: X).

Gấu trúc nổi cáu khi bị quạ làm phiền

Đoạn clip do một du khách ghi lại tại vườn thú ở Bắc Kinh (Trung Quốc), cho thấy chú gấu trúc có tên Meng Yu liên tục bị một con quạ mổ vào mông, khiến con vật tức giận và tìm cách xua đuổi.

Tuy nhiên, thay vì hoảng sợ và bỏ đi, quạ vẫn tiếp tục hành động của mình khiến gấu trúc không còn cách nào khác ngoài cam chịu.

Các du khách cho biết đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy gấu trúc tức giận như vậy, nhưng họ cũng đã phải bật cười vì vẻ ngoài đáng yêu của chú gấu trúc này khi tức giận.

Gấu trúc nổi cáu khi bị quạ làm phiền (Video: Newsflare).

Voi non bị cá sấu cắn vào vòi khi đang uống nước

Con cá sấu ẩn nấp dưới nước đã bất ngờ lao lên, cắn chặt vào vòi của một con voi non đang uống nước. Sự xuất hiện bất ngờ của con cá sấu đã khiến đàn voi hoảng loạn phải rút lui, trong khi voi non tìm mọi cách để hất con cá sấu khỏi vòi của mình.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, những con voi trưởng thành đã quay trở lại tấn công cá sấu để hỗ trợ voi non. Lúc này, cá sấu đã buộc phải rút lui để không bị voi giẫm chết.

Voi non bị cá sấu cắn vào vòi khi đang uống nước (Video: Roaring Earth).

Khả năng hồi phục vết thương đáng kinh ngạc của cá mập bò

Trong thế giới tự nhiên, khả năng hồi phục vết thương là điều vô cùng quan trọng, giúp các loài động vật có thể tiếp tục sống sót mà không bị chết vì nhiễm trùng hoặc mùi máu trên vết thương khiến chúng thu hút các loài động vật ăn thịt.

Đoạn video cho thấy con cá mập bò chịu một vết thương hở lớn. 27 ngày sau, các thợ lặn đã gặp lại con cá mập bò này, nhưng vết thương đã hồi phục gần như hoàn toàn.

Giống các loài cá mập khác, cá mập bò nổi tiếng với khả năng phục hồi vết thương nhanh chóng, giúp chống lại nhiễm trùng và không ảnh hưởng đến khả năng săn mồi. Đây được cho là đặc điểm tiến hóa của loài cá mập sau hàng triệu năm.

Nai sừng tấm non bị gấu xám bắt đi trước sự bất lực của nai mẹ

Gấu xám đã liên tục bám đuôi 3 mẹ con nai sừng tấm trong hơn nửa ngày để rình rập nai con. Nai sừng tấm mẹ đã rất cố gắng để bảo vệ con suốt một thời gian dài, nhưng cuối cùng bị kiệt sức và bất lực nhìn gấu xám cướp đi đứa con của mình.

Gấu xám là loài động vật ăn tạp, chúng đôi khi ăn thịt cả nai sừng tấm để bổ sung protein. Tuy nhiên, gấu xám thường chỉ tấn công nai sừng tấm non hoặc đang bị thương do không muốn phải xảy ra một cuộc chiến khốc liệt với nai sừng tấm trưởng thành.

Nai sừng tấm non bị gấu xám bắt đi trước sự bất lực của nai mẹ (Video: Instagram).

Cá mập trắng bị cá voi sát thủ bao vây và giết chết

Cá mập trắng được xem là "sát thủ đại dương" với sức mạnh và khả năng săn mồi thượng hạng. Tuy nhiên, cá mập trắng vẫn trở thành con mồi cho một "sát thủ thực sự" của biển xanh.

Cá voi sát thủ là loài động vật đứng đầu chuỗi thức ăn dưới đại dương, nhờ vào trí thông minh cao, chiến thuật săn mồi theo bầy đàn và biết cách tấn công vào những điểm yếu của con mồi… Cá voi sát thủ có khả năng săn đuổi và ăn thịt cả những loài cá to lớn nhất dưới đại dương như cá nhà táng, cá voi xanh…

Cá mập trắng bị cá voi sát thủ bao vây và giết chết (Video: NOAF).

Cơ cấu xương hàm đặc biệt cho phép trăn nuốt con mồi cỡ lớn

Một con trăn xanh Nam Mỹ há rộng miệng khi ngáp đã cho thấy cơ cấu hàm đặc biệt, với xương hàm dưới có thể tách đôi, giúp trăn có thể nuốt được những con mồi lớn hơn đầu của chúng rất nhiều.

Cơ cấu xương hàm đặc biệt cho phép trăn nuốt con mồi cỡ lớn (Video: Reddit).

Báo hoa mai tấn công chó nhà và cái kết

Camera giám sát tại một căn hộ ở Ấn Độ đã ghi lại được khoảnh khắc một con báo hoa mai bất ngờ lao vào sân, tấn công chó nhà. Báo hoa mai lập tức cắn chặt vào cổ chó nhà để kết liễu con mồi. Tuy nhiên, chó nhà không dễ dàng bỏ cuộc khi cố gắng vùng vẫy để tìm cách thoát ra.

Tuy nhiên, chó nhà nhanh chóng bị đuối sức và nằm im. Vào thời điểm tưởng như báo hoa mai đã có thể kết liễu con mồi, chủ nhà bất ngờ xuất hiện, khiến con báo hốt hoảng bỏ chạy.

Sự có mặt đúng thời điểm của chủ nhà đã giúp cứu mạng cho chú chó cưng của gia đình.

Báo hoa mai tấn công chó nhà và cái kết (Video: NDTV).

Trâu rừng lọt vào vòng vây của bầy sư tử ngay sau khi sinh con

Đoạn video được ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên MalaMala (Nam Phi), cho thấy khoảnh khắc trâu rừng vừa sinh con, túi ối vẫn còn mắc lại trên cơ thể, thì bất ngờ bị đàn sư tử bao vây tấn công.

Dù vẫn còn rất yếu sau khi sinh, trâu mẹ vẫn nỗ lực xua đuổi bầy sư tử để bảo vệ cho con, cũng như bảo vệ chính mạng sống của mình.

Tuy nhiên, những con sư tử ranh mãnh và vượt trội về số lượng đã đánh lạc hướng trâu mẹ để lôi trâu con đi nơi khác và dễ dàng cắn chết con non. Không lâu sau đó, trâu mẹ cũng chịu chung số phận với con của mình khi bị những con sư tử mạnh mẽ quật ngã.