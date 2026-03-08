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Voi hoang dã bất ngờ lao đến tấn công xe chở du khách

Một du khách đã ghi lại được khoảnh khắc đáng sợ khi con voi hung hãn lao đến tấn công chiếc xe chở khách tham quan.
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