Thế giới động vật: Quy luật sinh tồn khắc nghiệt trong thế giới tự nhiên

Linh dương bị bầy chó hoang châu Phi cắn xé đau đớn

Đoạn video cho thấy sự khắc nghiệt đáng kinh sợ của thế giới tự nhiên, khi con mồi phải chịu kết cục đau đớn nếu bị những kẻ đi săn bắt được.

Linh dương bị bầy chó hoang châu Phi cắn xé đau đớn (Video: Kruger).

Bé gái bị sư tử tấn công khi đang tham quan vườn thú

Đoạn video do một du khách ghi lại tại vườn thú thành phố Sán Đầu (Trung Quốc), cho thấy khoảnh khắc một bé gái 10 tuổi bị sư tử dùng móng vuốt bám chặt vào chân. Cô bé la hét đầy hoảng loạn, trong khi các nhân viên vườn thú cố gắng giải cứu cho nạn nhân.

Cô bé sau đó được các nhân viên vườn thú gỡ ra khỏi móng vuốt của sư tử và được mang đến bệnh viện với một vài vết trầy xước. Cô bé đã được tiêm phòng dại.

Điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân bắt nguồn từ việc nhân viên vườn thú cho phép các du khách đi vào khu vực hạn chế để cho sư tử ăn. Tuy nhiên, cô bé đã đứng quá gần chuồng khiến sư tử thò chân ra ngoài và bám chặt vào chân của bé gái.

Đại diện vườn thú cho biết sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ việc và xử lý những người có trách nhiệm.

Bé gái bị sư tử tấn công khi đang tham quan vườn thú (Video: Newsflare).

Phản ứng hài hước của đàn trâu khi thấy bóng bay

Đàn trâu tỏ ra tò mò khi nhìn thấy trái bóng bay, sau đó cả đàn đã hốt hoảng bỏ chạy khi trái bóng bất ngờ bay lên. Phản ứng hài hước của đàn trâu đã khiến nhiều người chứng kiến phải bật cười.

Phản ứng hài hước của đàn trâu khi thấy bóng bay (Video: HKN).

Cá mú khổng lồ bất ngờ nuốt chửng cá mập trước mặt thợ lặn

Đoạn video do một thợ lặn ghi lại cho thấy cá mú khổng lồ đã bất ngờ nuốt chửng con cá mập đang bơi ngay trước mặt, không cho con mồi bất cứ cơ hội nào để chạy thoát.

Cá mú khổng lồ là loại cá nước mặn lớn thuộc họ cá mú, thường tìm thấy ở độ sâu từ 15 đến 50m dưới đáy biển. Loài cá này có thể dài đến 2,5m và nặng hơn 360kg khi trưởng thành. Thức ăn của loài cá này là động vật giáp xác, bạch tuộc, rùa biển và đôi khi ăn thịt cả cá mập.

Cá mú khổng lồ bất ngờ nuốt chửng cá mập trước mặt thợ lặn (Video: Reddit).

Tê tê thích thú thưởng thức bữa ăn thịnh soạn

Tê tê là loài động vật chuyên ăn côn trùng, với món ăn yêu thích là các loài kiến và mối.

Tê tê có lớp da dày, với các lớp vảy cứng xếp chồng lên nhau, che phủ hầu như toàn bộ cơ thể, giúp chúng không bị kiến hoặc mối cắn vào da. Khi ăn, tê tê cũng sẽ đóng chặt lỗ mũi và tai để ngăn côn trùng chui vào trong. Loài động vật này cũng có mí mắt dày và cứng để bảo vệ mắt khỏi các vết cắn.

Tê tê sở hữu một chiếc lưỡi rất dài, có thể đến 40cm, được phủ lớp nước bọt cực dính giúp chúng có thể thè lưỡi vào các khe hẹp và sâu của tổ kiến và mối để ăn con mồi.

Tê tê thích thú thưởng thức bữa ăn thịnh soạn (Video: Instagram).

Linh dương sống sót khó tin khi bị kẹp giữa sư tử và cá sấu

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một con linh dương Nyala đực bị sư tử săn đuổi. Khi nhận thấy không có khả năng chạy thoát, linh dương đã buộc phải nhảy xuống hồ nước để lẩn trốn.

Sư tử hiểu rằng hồ nước là lãnh địa của cá sấu, do vậy, con vật chỉ dám đứng trên bờ. Nó hiểu rằng linh dương không thể ở dưới nước lâu nên kiên nhẫn đứng trên bờ để chờ đợi.

Quá tập trung vào sư tử ở trên bờ, linh dương không biết rằng một con cá sấu đã âm thầm bơi đến gần, tung ra cú cắn nhằm vào chân con vật.

Linh dương đã cảm nhận được chuyển động phía dưới nước nên kịp thời bật nhảy lên cao, tránh được cú táp của cá sấu. Tuy nhiên, đây là thời điểm linh dương bị rơi vào thế gọng kìm, với sư tử chờ sẵn trên bờ và cá sấu ở dưới nước.

Linh dương đã phải đưa ra sự lựa chọn sống còn. Cuối cùng, linh dương quyết định lao lên bờ để đối mặt với sư tử, thay vì ở dưới nước để trở thành con mồi cho cá sấu. Con sư tử cái cũng nhanh chóng chớp lấy cơ hội, lao đến để chặn đường tẩu thoát của linh dương.

Vào khoảnh khắc tưởng chừng như số phận của linh dương Nyala đã bị định đoạt, con vật đã liều mình đứng lên chống lại sư tử, khi nó bất ngờ sử dụng sừng để tấn công sư tử.

Dường như sư tử cũng đã bất ngờ với phản ứng mạnh mẽ của linh dương. Con vật hốt hoảng bỏ chạy khi linh dương sử dụng cặp sừng dài tấn công.

Linh dương sống sót khó tin khi bị kẹp giữa sư tử và cá sấu (Video: Kruger).

Hình ảnh đáng yêu khi cặp sư tử non chơi đùa cùng nhau

Trước khi trở thành những kẻ săn mồi đáng sợ trên thảo nguyên, sư tử non là những sinh vật ngộ nghĩnh, đáng yêu và hoàn toàn vô hại.

Hình ảnh đáng yêu khi cặp sư tử non chơi đùa cùng nhau (Video: Kruger).

Cận cảnh một cá thể rồng Úc 2 đầu

Rồng Úc là một loài bò sát được nhiều người yêu thích làm vật nuôi vì vẻ ngoài độc đáo, giống như loài rồng trong truyền thuyết.

Trong điều kiện nuôi nhốt và sinh sản nhân tạo, đôi khi xuất hiện tình trạng song sinh dính liền, khiến một cá thể có đến 2 đầu. Những cá thể đột biến này sẽ có 2 đầu hoạt động độc lập, 2 trái tim và phổi riêng biệt, nhưng có chung hệ tiêu hóa.

Việc có đến 2 bộ não riêng biệt khiến những bộ phận chung của các cá thể đột biến này không hoạt động ổn định. Thậm chí, một số cá thể sẽ bị chết vì ăn quá no, do cả 2 chiếc đầu đều ăn liên tục trong khi chỉ có một hệ tiêu hóa.

Cận cảnh một cá thể rồng Úc 2 đầu (Video: Instagram).

Gấu thể hiện trình độ bắt cá thượng hạng

Nhiều người thường cho rằng gấu là một loài động vật nặng nề và chậm chạp, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Các loài gấu có thể chạy với tốc độ tối đa từ 40 đến hơn 60km/h, trong đó gấu nâu có thể chạy được tốc độ tối đa 65km/h. Ngoài ra, chúng rất nhanh và khéo léo trong việc bắt cá, món ăn yêu thích của mình. Đoạn video dưới đây là minh chứng cho điều đó.

Gấu thể hiện trình độ bắt cá thượng hạng (Video: X).

Voi hoang dã bất ngờ lao đến tấn công xe chở du khách

Tình huống thót tim được một du khách ghi lại khi đang trên xe tham quan Khu bảo tồn thiên nhiên Hwange (Zimbabwe), cho thấy con voi đầu đàn đã bất ngờ lao đến đầy hung hãn, dùng đầu và ngà húc vào chiếc xe. May mắn, sau màn "thị uy sức mạnh", con voi này đã bỏ đi, thay vì tiếp tục tấn công chiếc xe và các du khách.

Ngà của con voi đã đâm thủng lốp trước của chiếc xe và suýt đâm vào chân của một du khách. Sự việc may mắn không gây thiệt hại về người.

Ban quản lý Khu bảo tồn cho biết xe chở du khách thường đứng từ xa để quan sát đàn voi nhưng chưa từng gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, dường như lần này con voi đầu đàn đã quá cảnh giác nên chủ động tấn công chiếc xe chở du khách để bảo vệ các thành viên trong đàn.