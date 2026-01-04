Video
video cùng chuyên mục

Voi con chập chững bước đi khám phá thế giới xung quanh

Chú voi non một vài tuần tuổi chập chững bước đi khám phá thế giới xung quanh dưới sự giám sát chặt chẽ của voi mẹ ở ngay phía sau.
