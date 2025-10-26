Video
video cùng chuyên mục

Voi bị trượt ngã khi vì mặt đất trơn trượt do mưa

Một con voi chưa trưởng thành đã bị trượt ngã do mặt đất bị trơn trượt sau cơn mưa.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Người đàn ông liều lĩnh tiếp cận sư tử để quay phim