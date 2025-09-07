Video
video cùng chuyên mục

Voi bị cá sấu mai phục tấn công khi đang bơi qua sông

Cá sấu thường nhắm đến những con mồi vừa tầm như linh dương, ngựa vằn… Dường như con cá sấu trong đoạn clip đã lầm tưởng voi là con mồi yêu thích nên tấn công.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Cô gái bị rắn biển cực độc bơi lại gần khi đang lặn