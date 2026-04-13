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Vợ tỷ phú giàu nhất châu Á đeo đồng hồ kim cương, trang sức xa xỉ

Bà Nita Ambani xuất hiện lộng lẫy với saree vàng của con gái Isha Ambani, kết hợp đồng hồ Patek Philippe và túi Chanel ngọc trai gây chú ý.
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