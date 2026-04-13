Vợ tỷ phú châu Á gây chú ý khi đeo nhẫn kim cương hàng trăm tỷ đồng

Theo tờ Free Press Journal, mới đây, nữ doanh nhân Nita Ambani xuất hiện lộng lẫy tại lễ trao giải Chetak Screen Awards 2026 ở Mumbai (Ấn Độ), khoác lên mình chiếc saree “Akashtara” mang tính biểu tượng của nhà thiết kế Sabyasachi Mukherjee, trước đây từng được con gái bà, Isha Ambani, diện vào năm 2020.

Nita Ambani với chiếc saree vàng champagne từng thuộc về con gái Isha Ambani (Ảnh: Sabyasachi).

Việc tái mặc saree từng thuộc sở hữu của con gái đưa thời trang gia truyền của gia đình tỷ phú Ấn Độ trở lại tâm điểm chú ý.

Chiếc saree màu vàng champagne được trang trí bằng hạt sequin (kim sa) thêu tay tỉ mỉ, tạo hiệu ứng ánh sáng như kim loại lỏng. Chiếc saree cổ điển được kết hợp cùng áo thiết kế cổ V, kiểu dáng cân bằng giữa truyền thống và đường cắt may hiện đại.

Theo Daily Hunt, bên cạnh chiếc saree, chính những phụ kiện của bà Nita mới thực sự gây chú ý.

Trên cổ tay bà là đồng hồ Patek Philippe Nautilus Diamond Ribbon, đính hơn 2.500 viên kim cương, giá khoảng 45 triệu rupee (khoảng 13 tỷ đồng).

Vợ tỷ phú giàu nhất châu Á đeo đồng hồ kim cương, trang sức xa xỉ (Video: Luxe Lifestyle, deependerthakur22).

Chiếc đồng hồ có vỏ 35,2mm bằng vàng hồng thanh lịch, mỏng 8,65mm, ôm trọn cổ tay, tôn lên vẻ tinh tế. Mặt sau đồng hồ bằng sapphire trong suốt hé lộ 181 chi tiết cơ khí tinh xảo, thu hút những ai yêu thích nghệ thuật cơ học.

Bà còn cầm túi Chanel Pearl Ring Minaudière siêu hiếm, mô phỏng hình dạng viên ngọc trai khổng lồ với tay cầm kim loại vàng, giá khoảng 9,3 triệu rupee (khoảng hơn 2,6 tỷ đồng).

Bà Nita Ambani khéo léo kết hợp đồng hồ Patek Philippe, nhẫn kim cương và túi Chanel (Ảnh: Chetak Screen Awards).

Bộ trang sức còn gồm bông tai dài, vòng tay kim cương xếp chồng. Đặc biệt, bà Nita còn đeo nhẫn kim cương hình lê 101,41 carat tăng thêm phần sang trọng cho tổng thể.

Theo Forbes và Sotheby’s, năm 2022 có một viên kim cương hình lê nặng khoảng 101 carat, tương tự viên trên tay bà Nita, từng được bán tại một phiên đấu giá ở New York với giá hơn 12,9 triệu USD (khoảng 340 tỷ đồng).

Cách kết hợp phụ kiện đắt giá của bà Nita đã biến bộ saree gia truyền thành tổng thể lấp lánh và sang trọng (Ảnh: Sabyasachi).

Theo Daily Hunt, bà Nita Ambani luôn biết cách kết hợp thời trang truyền thống Ấn Độ với các món phụ kiện hiện đại, và lần xuất hiện này một lần nữa khẳng định gu thẩm mỹ đỉnh cao của bà.