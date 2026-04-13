Vợ tỷ phú châu Á gây chú ý khi đeo nhẫn kim cương hàng trăm tỷ đồng
(Dân trí) - Bà Nita Ambani (phu nhân của tỷ phú Mukesh Ambani) xuất hiện lộng lẫy với saree vàng của con gái Isha Ambani, kết hợp đồng hồ Patek Philippe và túi Chanel ngọc trai gây chú ý.
Theo tờ Free Press Journal, mới đây, nữ doanh nhân Nita Ambani xuất hiện lộng lẫy tại lễ trao giải Chetak Screen Awards 2026 ở Mumbai (Ấn Độ), khoác lên mình chiếc saree “Akashtara” mang tính biểu tượng của nhà thiết kế Sabyasachi Mukherjee, trước đây từng được con gái bà, Isha Ambani, diện vào năm 2020.
Việc tái mặc saree từng thuộc sở hữu của con gái đưa thời trang gia truyền của gia đình tỷ phú Ấn Độ trở lại tâm điểm chú ý.
Chiếc saree màu vàng champagne được trang trí bằng hạt sequin (kim sa) thêu tay tỉ mỉ, tạo hiệu ứng ánh sáng như kim loại lỏng. Chiếc saree cổ điển được kết hợp cùng áo thiết kế cổ V, kiểu dáng cân bằng giữa truyền thống và đường cắt may hiện đại.
Theo Daily Hunt, bên cạnh chiếc saree, chính những phụ kiện của bà Nita mới thực sự gây chú ý.
Trên cổ tay bà là đồng hồ Patek Philippe Nautilus Diamond Ribbon, đính hơn 2.500 viên kim cương, giá khoảng 45 triệu rupee (khoảng 13 tỷ đồng).
Chiếc đồng hồ có vỏ 35,2mm bằng vàng hồng thanh lịch, mỏng 8,65mm, ôm trọn cổ tay, tôn lên vẻ tinh tế. Mặt sau đồng hồ bằng sapphire trong suốt hé lộ 181 chi tiết cơ khí tinh xảo, thu hút những ai yêu thích nghệ thuật cơ học.
Bà còn cầm túi Chanel Pearl Ring Minaudière siêu hiếm, mô phỏng hình dạng viên ngọc trai khổng lồ với tay cầm kim loại vàng, giá khoảng 9,3 triệu rupee (khoảng hơn 2,6 tỷ đồng).
Bộ trang sức còn gồm bông tai dài, vòng tay kim cương xếp chồng. Đặc biệt, bà Nita còn đeo nhẫn kim cương hình lê 101,41 carat tăng thêm phần sang trọng cho tổng thể.
Theo Forbes và Sotheby’s, năm 2022 có một viên kim cương hình lê nặng khoảng 101 carat, tương tự viên trên tay bà Nita, từng được bán tại một phiên đấu giá ở New York với giá hơn 12,9 triệu USD (khoảng 340 tỷ đồng).
Theo Daily Hunt, bà Nita Ambani luôn biết cách kết hợp thời trang truyền thống Ấn Độ với các món phụ kiện hiện đại, và lần xuất hiện này một lần nữa khẳng định gu thẩm mỹ đỉnh cao của bà.
Nita Ambani là ai?
Bà Nita Ambani (SN 1963), nữ doanh nhân và nhà từ thiện nổi tiếng Ấn Độ, hiện là Chủ tịch Quỹ Reliance Foundation và phu nhân của tỷ phú Mukesh Ambani - người giàu nhất châu Á.
Bà được biết đến với phong cách thời trang tinh tế, thường kết hợp các bộ saree truyền thống Ấn Độ với phụ kiện cao cấp quốc tế, tạo dấu ấn riêng trên thảm đỏ và sự kiện xã hội.
Ngoài hoạt động kinh doanh và từ thiện, bà còn quan tâm phát triển giáo dục, thể thao và nghệ thuật, góp phần nâng tầm ảnh hưởng của gia đình Ambani tại Ấn Độ và quốc tế.
Bà Nita Ambani được xem là biểu tượng thời trang thảm đỏ Ấn Độ và nhân vật quyền lực trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế và xã hội.