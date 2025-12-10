Video
video cùng chuyên mục

Võ Thị Mỹ Tiên đoạt HCB bơi 200m bướm nữ

Ở chung kết nội dung 200m bướm nữ, Võ Thị Mỹ Tiên về nhì với thành tích 2 phút 12 giây 10 và giành HCB (Nguồn: FPT Play).
