Video
video cùng chuyên mục

Võ Tấn Phát kể chuyện hậu trường làm nên những video triệu view

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, Võ Tấn Phát bật mí chuyện hậu trường đằng sau các video triệu lượt xem và phản hồi về thu nhập từ nền tảng TikTok.
Đọc thêm : Võ Tấn Phát: "Tôi không đánh đổi hình ảnh chỉ vì một video triệu view"