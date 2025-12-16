Video
Võ sĩ pencak Việt Nam bị bỏ mặc nằm sàn

Ở bán kết hạng cân dưới 65kg, trong một pha ra đòn, đối thủ đánh trúng vùng cổ của võ sĩ Việt Nam, khiến Minh Triết ngã xuống sàn và tỏ ra đau đớn.
