Vợ lơ đễnh khiến chồng chịu đau

Người đàn ông trong khi đang sửa lại nhà đã gặp phải một sự cố đau đớn bắt nguồn từ sự lơ đễnh của người vợ.
