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Vợ hiến gan cứu chồng, gia đình 7 người lâm cảnh kiệt quệ

Sau ca ghép gan từ người vợ hiến tặng, anh Giàng A Chu (Lai Châu) vẫn phải điều trị kéo dài. Chi phí thuốc men lớn khiến gia đình 7 người ở vùng cao lâm cảnh kiệt quệ.
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