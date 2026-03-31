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Video vụ nổ được Tổng thống Donald Trump công bố

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng video được cho là ghi lại cuộc tấn công bằng bom xuyên phá vào kho đạn Iran.
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