Mỹ nghi thả bom xuyên phá gần 1 tấn, kho đạn Iran phát nổ dữ dội

Báo Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Mỹ ngày 30/3 cho biết Mỹ đã tấn công một kho đạn lớn ở thành phố Isfahan của Iran bằng bom xuyên phá nặng hơn 900kg.

Quan chức giấu tên cho biết Mỹ đã sử dụng lượng lớn bom xuyên phá trong các cuộc tấn công vào thành phố Isfahan, nơi đặt một trong những cơ sở hạt nhân lớn nhất của Iran và là một mục tiêu quan trọng trong chiến dịch tấn công Iran vào mùa hè năm ngoái.

Bom xuyên phá được thiết kế để phá hủy các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất.

Video vụ nổ được Tổng thống Donald Trump công bố (Nguồn: Donald Trump/TruthSocial)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 30/3 cũng đăng một video không chú thích trên mạng xã hội Truth Social. Video cho thấy hàng loạt vụ nổ lớn thắp sáng bầu trời đêm.

Quan chức Mỹ tiết lộ video do Tổng thống Trump đăng tải đã ghi lại cuộc tấn công bằng bom xuyên phá vào kho đạn Iran. Khói đen dày đặc được nhìn thấy bốc lên tại hiện trường vụ tấn công.

Tầm quan trọng chiến lược của Isfahan đã tăng lên trong những tuần gần đây khi xuất hiện thông tin rằng Iran có thể đã chuyển một phần uranium được làm giàu ở mức cao, ước tính khoảng 540kg, đến các cơ sở ngầm trong thành phố này.

Wall Street Journal ngày 29/3 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump đang cân nhắc việc phát động một cuộc tấn công quân sự vào các địa điểm hạt nhân của Iran để thu hồi khoảng 450kg uranium làm giàu.

Theo Wall Street Journal, mặc dù tổng thống Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng hoặc ra lệnh chính thức, nhưng ông “vẫn để ngỏ ý tưởng này”, bất chấp những rủi ro mà chiến dịch này sẽ gây ra cho lực lượng quân sự Mỹ.

Chiến dịch thu giữ uranium làm giàu của Iran được xem như một phần trong nỗ lực ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân. Tổng thống Trump được cho là sẵn sàng dùng vũ lực để kiểm soát vật liệu này nếu Iran không giao nộp thông qua đàm phán.

Các quan chức cho biết uranium của Iran được cho là đang được cất giữ tại các địa điểm quan trọng, bao gồm một đường hầm ngầm tại cơ sở hạt nhân Isfahan và một kho chứa tại Natanz.

Tổng thống Trump ngày 27/3 tuyên bố Mỹ vẫn còn 3.554 mục tiêu nữa cần tấn công ở Iran. Ông Trump khẳng định Iran từng là một quốc gia hùng mạnh, nhưng “giờ thì không còn hùng mạnh nữa”.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, xác nhận lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu tại Iran kể từ khi bắt đầu Chiến dịch "Cuồng nộ". Ông đưa ra một số ví dụ về thành công của các đòn tấn công, cho rằng Mỹ đã phá hủy 92% số tàu cỡ lớn nhất của hải quân Iran.

Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố tấn công hơn 3.000 mục tiêu liên quan đến Iran.

Ông cũng đề cập đến việc năng lực tên lửa của Iran đã bị suy giảm, cùng với các đòn tấn công vào các cơ sở sản xuất tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và hải quân. Ông cho biết tỷ lệ phóng UAV và tên lửa của Iran đã giảm 90%, và 2/3 năng lực sản xuất quân sự của nước này đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng.

Iran chưa bình luận về con số mà Mỹ đưa ra nhưng Tehran cũng tuyên bố đã thực hiện hơn 80 đợt tập kích trả đũa Mỹ - Israel, gây thiệt hại nặng cho đối thủ.