Video
video cùng chuyên mục

Video tên lửa Oreshnik của Nga nghi ngờ rơi xuống Donetsk

Các nguồn tin tình báo nguồn mở của Ukraine công bố một đoạn video mà họ mô tả là vụ Nga phóng tên lửa Oreshnik xuống khu vực Donetsk do Moscow kiểm soát.
Đọc thêm : Bí ẩn đường bay của tên lửa "không thể bị đánh chặn" Nga bắn vào Ukraine