Bí ẩn đường bay của tên lửa "không thể bị đánh chặn" Nga bắn vào Ukraine

Nga có thể đã phóng không phải 1 mà là 2 tên lửa đạn đạo tầm trung siêu vượt âm Oreshnik trong cuộc tập kích đêm 24/5. Một trong số đó có thể đã gặp trục trặc và rơi xuống khu vực Donetsk do Nga kiểm soát, theo phân tích của tổ chức Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ.

ISW cho biết các nguồn tin tình báo nguồn mở của Ukraine ngày 25/5 đã công bố một đoạn video mà họ mô tả là vụ Nga phóng tên lửa Oreshnik thứ 2 trong cuộc tấn công đêm 24/5.

Đoạn video được cho là ghi lại cảnh 6 đầu đạn con rơi xuống. Một nguồn tin nhận định tên lửa có thể đã rơi xuống Avdiivka hoặc Yasynuvata, khu vực Nga kiểm soát cách tiền tuyến khoảng 40km. ISW không nêu nguyên nhân vì sao tên lửa của Nga được cho là rơi vào khu vực do Moscow kiểm soát.

Thông tin này chưa được kiểm chứng và Nga chưa bình luận về đoạn video này. Hiện chưa rõ nguồn gốc và tính chính xác của đoạn video mà ISW phân tích về đường bay bí ẩn của tên lửa Nga. Phía Ukraine tới nay mới chỉ xác nhận một vụ phóng Oreshnik nhằm vào tỉnh Kiev.

Theo ước tính của hãng tin ArmyInform thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, đòn tấn công hiệp đồng của Nga trong ngày 23-24/5 tiêu tốn khoảng 361 triệu USD, trong đó riêng một tên lửa Oreshnik có giá khoảng 50 triệu USD. Nếu Nga phóng 2 quả Oreshnik như ISW nhận định, tổng chi phí cuộc tấn công sẽ tăng lên khoảng 411 triệu USD.

Trong đêm 24/5, Nga đã tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng quy mô lớn nhằm vào Ukraine, sử dụng 90 tên lửa và 600 UAV các loại, bao gồm cả tên lửa Oreshnik, theo Không quân Ukraine.

Tên lửa được phóng từ bãi thử Kapustin Yar, và vụ tấn công được ghi nhận tại khu vực Bila Tserkva thuộc tỉnh Kiev.

Cùng với Oreshnik, Nga được cho còn phóng 2 tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal, ba tên lửa chống hạm 3M22 Zircon, 30 tên lửa đạn đạo Iskander-M và S-400, 54 tên lửa hành trình Kh-101, Iskander-K và Kalibr, cùng 600 UAV Shahed, Gerbera, Italmas, “Banderol” và “Parodiya”.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã sử dụng Oreshnik và mô tả cuộc tấn công là đòn đáp trả vụ UAV Ukraine bị cáo buộc tập kích ký túc xá trường cao đẳng tại Starobilsk, thuộc tỉnh Lugansk do Nga kiểm soát.

Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Ukraine phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào ký túc xá này và cho biết UAV của họ đã tấn công sở chỉ huy Trung tâm Công nghệ Không người lái Tiên tiến “Rubicon” của Nga tại cùng khu vực.

Nga lần đầu sử dụng Oreshnik nhằm vào Dnipro ngày 21/11/2024. Lần sử dụng thứ hai diễn ra ngày 9/1, khi tên lửa đánh trúng tỉnh Lviv trong một cuộc tấn công hiệp đồng lớn hơn.

Giống như nhiều hệ thống vũ khí khác của Nga, Oreshnik có thể mang cả đầu đạn hạt nhân lẫn đầu đạn thông thường. Trước đó, Ukraine từng mô tả tên lửa này đạt tốc độ khoảng 13.600km/h.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố rằng Oreshnik là không thể bị đánh chặn và có sức công phá mạnh mẽ, ngay cả khi chỉ được trang bị đầu đạn thông thường.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định rằng các đầu đạn tách rời của Oreshnik lao xuống với tốc độ cao và không thể bị ngăn lại, đồng thời cho rằng việc sử dụng nhiều đầu đạn như vậy trong một cuộc tập kích thông thường có thể gây sức công phá tương đương một đòn hạt nhân.