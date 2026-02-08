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Video rửa đồ ăn thừa gây sốc ở Malaysia

Một nhà hàng ở Malaysia bị đóng cửa 14 ngày sau khi video ghi lại cảnh rửa thức ăn thừa để tái sử dụng lan truyền trên mạng xã hội.
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