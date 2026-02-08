Video rửa thức ăn thừa để nấu lại gây phẫn nộ ở Malaysia

Sự việc xảy ra ở một nhà hàng chuyên phục vụ món nasi kandar (cơm cà ri truyền thống của Malaysia) tại khu Palm Mall, thành phố Seremban, bang Negeri Sembilan.

Video rửa đồ ăn thừa gây sốc ở Malaysia (Video: @mrsjieha2).

Theo The Rakyat Post, đoạn video gây tranh cãi được quay vào đêm 3/2, cho thấy một nhân viên nhà hàng rửa các thức ăn đã chế biến như thịt gà, thịt cừu và đậu phụ bằng nước máy rồi để lên khay với ý định nấu lại, phục vụ cho khách vào ngày hôm sau.

Người quay video sau đó đã đăng lên mạng xã hội để cảnh báo cộng đồng, thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận phản đối mạnh mẽ.

Nhân viên nhà hàng thừa nhận số thức ăn đã rửa sẽ được tái nấu để phục vụ khách hôm sau (Ảnh: Chụp màn hình).

Người quay video đã chất vấn nhân viên về việc phân loại thức ăn rồi đặt lên khay để làm gì. Nhân viên ban đầu đưa ra lý do vòng vo, nhưng sau đó thừa nhận số thức ăn sẽ được nấu lại và dùng cho ngày hôm sau.

Theo New Straits Times, ngay sau khi video lan truyền, Cơ quan Y tế bang Negeri Sembilan đã vào cuộc điều tra và ra lệnh đóng cửa nhà hàng trong vòng 14 ngày theo luật vì lo ngại việc xử lý thực phẩm không đảm bảo vệ sinh có thể gây ngộ độc thực phẩm hoặc rủi ro sức khỏe cho khách hàng.

Nhà hàng bị yêu cầu đóng cửa đến ngày 17/2 để thực hiện các biện pháp khắc phục và chờ kiểm tra tiếp theo.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng phạt tiền đối với chủ nhà hàng vì vi phạm nhiều quy định vệ sinh và an toàn thực phẩm, như vận hành cơ sở không được cấp phép và không đảm bảo vệ sinh.

Thức ăn thừa được phân loại trên khay sau khi rửa (Ảnh: Chụp màn hình).

Sự việc ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài Malaysia, khiến nhiều thực khách bày tỏ mối lo ngại về an toàn thực phẩm và niềm tin đối với các điểm ăn uống công cộng.

Một số người cho rằng hình phạt đối với nhà hàng là “quá nhẹ so với mức độ nguy hiểm của hành vi” và kêu gọi cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.