Video
video cùng chuyên mục

Video mô hình mẫu cho thấy trọn vẹn thiết kế loạt iPhone 17

Vào lúc 0h ngày 10/9, theo giờ Việt Nam, Apple sẽ tổ chức sự kiện đặc biệt để giới thiệu loạt iPhone thế hệ mới.
Đọc thêm : Phác họa “chân dung” loạt iPhone 17 trước giờ ra mắt