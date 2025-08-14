Video
video cùng chuyên mục

Video iPhone 17 Air siêu mỏng lộ mô hình Sky Blue tuyệt đẹp

iPhone 17 Air mới của Apple dự kiến sẽ có bốn màu bao gồm cả xanh da trời (Sky Blue).
Đọc thêm : Video iPhone 17 Air siêu mỏng lộ mô hình màu Sky Blue bắt mắt