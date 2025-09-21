Bộ phim truyền hình được đầu tư với kinh phí lên tới 70 tỷ won (hơn 1.300 tỷ đồng) “Giông tố” do Jun Ji Hyun, Kang Dong Won đóng chính, gây sốt ngay từ khi lên sóng vào tháng 9 này.