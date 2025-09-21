Phim truyền hình được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng của Hàn Quốc đang gây sốt

Giông tố (tên tiếng Anh là Tempest) thuộc thể loại chính trị hành động. Phim gây chú ý vì 2 diễn viên chính đều là gương mặt nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc - nữ diễn viên Jun Ji Hyun và nam diễn viên Kang Dong Won.

Ngoài ra, sự góp mặt của Park Hae Joon, Oh Jung Se, Lee Sang Hee và Lee Mi Sook cũng góp phần tạo nên dàn diễn viên hùng hậu cho tác phẩm truyền hình đặc sắc này.

"Giông tố" là bộ phim truyền hình Hàn Quốc đang gây sốt toàn cầu (Ảnh: Disney+).

Phim lên sóng vào trung tuần tháng 9 này và chỉ sau 3 tập đầu, Giông tố đã nhận được nhiều phản hồi tích cực vì dàn diễn viên toàn sao và nội dung hấp dẫn. Các đoạn cắt này của phim thu về hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook…

Câu chuyện bắt đầu bằng vụ việc chấn động khi ứng cử viên tổng thống Jun Ik (Park Hae Joon đóng) bị bắn tử vong. Vợ của Jun Ik là Moon Joo (Jun Ji Hyun đóng) - một cựu đại sứ Liên Hợp Quốc - quyết khám phá sự thật bằng cách truy tìm San Ho (Kang Dong Won đóng), người đã cứu cô ngay tại hiện trường.

Trong khi đó, Jun Sang (Oh Jung Se đóng), em trai của Jun Ik, đồng thời là công tố viên, đã tận dụng cơ hội để theo đuổi tham vọng trở thành tổng thống. Jun Sang bắt cóc trợ lý của Moon Joo, đe dọa cô phải rời khỏi đất nước.

Phát hiện ra những dấu vết đáng ngờ do chồng để lại, Moon Joo quyết định đích thân bước vào chính trường để vạch trần âm mưu đen tối. Cô hợp tác với mẹ chồng Ok Seon (Lee Mi Sook đóng) - chủ tịch của Tập đoàn Asum Shipping, người phụ nữ quyền lực đã đào tạo Jun Ik trở thành ứng cử viên tổng thống.

"Giông tố" đánh dấu sự trở lại màn ảnh của "cô nàng ngổ ngáo" Jun Ji Hyun (Ảnh: Disney+).

Moon Joo nhanh chóng nổi lên như một ứng cử viên tổng thống hàng đầu với sự hậu thuẫn chiến lược của bà Ok Seon. Tuy nhiên, cô phải đối mặt với những mối đe dọa từ các thế lực bí ẩn. Trong hành trình của Moon Joo, San Ho luôn xuất hiện đúng lúc để bảo vệ cô. Từ đó, giữa họ nảy nở một tình cảm đặc biệt.

Theo Naver, khán giả dành lời khen cho Giông tố ngay khi phim lên sóng. Một số ý kiến có thể kể tới: “Đạo diễn thật tuyệt vời, lời thoại tinh tế, cốt truyện nhanh và các cảnh hành động rất tốt”, “Cảnh quay nào cũng rất hoành tráng và đẹp mắt. Tôi không để ý đến thời gian trôi khi xem phim”; “Kỹ thuật quay phim rất tốt, những pha hành động nghẹt thở”, “Những phân cảnh tình cảm của Jun Ji Hyun và Kang Dong Won thực sự rất ngọt ngào. Họ xứng đáng là những diễn viên hạng A của Hàn Quốc”.

Tờ Chosun nhận định, Giông tố không chỉ có những cảnh quay hành động đẹp mắt do nam diễn viên Kang Dong Won thể hiện mà còn hấp dẫn bởi sự kết hợp ăn ý của anh và nữ diễn viên Jun Ji Hyun.

Tờ India Times viết, sự ăn ý của 2 diễn viên chính không gượng ép mà tự nhiên, khiến người xem tin rằng đây không chỉ là 2 ngôi sao đóng phim, mà là 2 nhân vật sống thật trong cơn giông chính trị.

Sự ăn ý của Jun Ji Hyun và Kang Dong Won là một trong những yếu tố làm nên thành công của "Giông tố" (Ảnh: Disney+).

Trên mạng xã hội, phân cảnh San Ho trấn an Moon Joo và giúp cô giải quyết quả bom trên tàu điện đã lan truyền trên mạng xã hội với hàng loạt bình luận khen ngợi phản ứng hóa học của hai diễn viên Jun Ji Hyun và Kang Dong Won.

Ngoài ra, phân cảnh ghi lại nhân vật của Jun Ji Hyun đối mặt với “tiểu tam” và chất vấn mẹ chồng đã nhận nhiều lời khen ngợi. Cảnh nhân vật của Jun Ji Hyun và Kang Dong Won trao nhau ánh nhìn ngọt ngào, đầy tình yêu thương tạo nên phản ứng hóa học tuyệt vời của nhân vật.

Giông tố là bộ phim hiếm hoi của Kang Dong Won và Jun Ji Hyun trong những năm gần đây. Tại buổi họp báo giới thiệu phim, nữ diễn viên Jun Ji Hyun tiết lộ rằng, sự tham gia của Kang Dong Won khiến cô nhận lời tham gia bộ phim.

“Tôi là người hâm mộ của Kang Dong Won. Thành thật mà nói, lý do quan trọng khiến tôi chọn dự án này là vì tôi muốn làm việc với anh ấy. Trước đây tôi rất thích ngoại hình của anh ấy, nhưng qua quá trình quay phim, tôi hiểu thêm về con người bên trong anh ấy và càng thêm yêu mến. Việc Kang Dong Won vào vai San Ho đã tạo ra sự cộng hưởng mạnh mẽ hơn cho tôi trong vai Moon Ju”, cô nói.

Kang Dong Won cũng đáp lại nồng nhiệt không kém: "Tôi thực sự bị cuốn hút bởi sự quyến rũ của Jun Ji Hyun trong quá trình quay phim. Cô ấy mang lại rất nhiều niềm vui cho trường quay và tôi thực sự hạnh phúc khi được làm việc cùng cô ấy”.

Jun Ji Hyun và Kang Dong Won trong ngày ra mắt "Giông tố" tại Hàn Quốc trong tháng 9 này (Ảnh: Newsen).

Theo truyền thông Hàn Quốc, Giông tố là một trong những bộ phim có kinh phí đầu tư lớn tại Hàn Quốc với chi phí lên tới 70 tỷ won (hơn 1.300 tỷ đồng).

Khâu hình ảnh của phim được giao cho Kim Byung Han và quay phim Lee Mo Gae. Họ đều là những nghệ sĩ có tiếng của giới là phim Hàn Quốc. Kết quả là những khung hình rộng, sắc nét, không thua kém điện ảnh chiếu rạp.

Đội ngũ sản xuất phim cũng là những nhân vật có tiếng. Kịch bản được viết bởi Jeong Seo Kyeong - biên kịch của các tác phẩm điện ảnh đình đám The Handmaiden, Decision to Leave.

Hai đạo diễn chỉ đạo bộ phim là Kim Hee Won - được biết đến với loạt phim truyền hình nổi tiếng Vincenzo, Queen of Tears (Nữ hoàng nước mắt) và Heo Myung Haeng - được biết đến với dự án hành động ăn khách The Roundup: No Way Out.

Đạo diễn Kim Hee Won chia sẻ: "Tôi rất hài lòng với dàn diễn viên ấn tượng. Có một vấn đề là cả Jun Ji Hyun và Kang Dong Won đều quá cao, khiến trần nhà ở trường quay trông rất thấp. Chúng tôi thậm chí phải nâng trần lên cho phù hợp với vóc dáng của họ”.

Giông tố gồm 9 tập, phát sóng 2 tập/tuần trên kênh Disney+ từ ngày 10/9.