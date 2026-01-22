Video
Video ghi lại cảnh xe tải đâm nhiều phương tiện

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến quốc lộ 49B tại thành phố Huế, khiến 4 người thương vong.
