Ô tô tải tông nhiều xe điện của học sinh và xe máy, 4 người thương vong

10h ngày 22/1, các lực lượng chức năng thành phố Huế đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn tổ dân phố Thành Công, phường Phong Quảng, TP Huế.

Theo thông tin ban đầu, lúc 6h48 cùng ngày, ô tô tải chở vật liệu mang biển số 75A-386.xx, do tài xế T.V.Q. (31 tuổi, trú tại phường Phú Xuân, thành phố Huế) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 49B theo hướng Bắc - Nam.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn (Ảnh: Cao Tiến).

Khi đến địa điểm trên, ô tô tải bất ngờ húc vào nhiều xe điện do các học sinh điều khiển theo chiều ngược lại và xe máy của một phụ nữ chạy cùng chiều.

Vụ việc khiến nam học sinh và người phụ nữ đi xe máy tử vong, 2 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Các phương tiện hư hỏng nặng.

Video ghi lại cảnh xe tải va chạm với các phương tiện (Video: Người dân cung cấp).

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, nạn nhân tử vong là một nam sinh lớp 10 Trường THPT Tố Hữu và người phụ nữ làm nghề bán rau củ. Nam sinh gặp nạn khi chỉ còn cách trường gần 100m.

Các phương tiện hư hỏng nặng sau vụ tai nạn (Ảnh: Cao Tiến).

Sau khi xảy ra tai nạn, các lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra, đồng thời điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.