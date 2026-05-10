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Video cho thấy kích thước to lớn của một con cá nhà táng

Cá nhà táng là một trong những loài động vật co lớn nhất thế giới. Những cá thể đực trưởng thành có thể dài tới 20,5m và nặng khoảng 57 tấn.
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