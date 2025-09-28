Video
video cùng chuyên mục

Video cho thấy kích thước khổng lồ của một chiếc tàu chở hàng

Những chiếc tàu thủy vận tải biển sở hữu kích thước to lớn đến mức chiếc máy xúc trông giống như một món đồ chơi tí hon khi được đặt vào bên trong khoang hàng.
Đọc thêm : Clip “cô gái giúp đỡ người khác trong cơn mưa tầm tã” gây cảm động tuần qua