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Video bản dựng minh họa về thiết kế mới của iPhone X

Apple được cho là đang phát triển một chiếc iPhone đặc biệt, dự kiến trình làng vào năm sau để chào mừng dịp 20 năm chiếc iPhone đầu tiên được ra đời.
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