Lộ thiết kế chiếc iPhone đặc biệt ra mắt vào năm sau

Năm 2017, Apple đã cho ra mắt chiếc iPhone X sở hữu thiết kế hoàn toàn đột phá, với viền màn hình mỏng và phần khuyết “tai thỏ” để bố trí cụm camera trước, cảm biến Face ID thay cho cảm biến vân tay Touch ID trên các phiên bản iPhone đời cũ.

Đây được xem là phiên bản iPhone đặc biệt để kỷ niệm tròn 10 năm thời điểm iPhone được ra đời.

Ảnh bản dựng minh họa về thiết kế tràn viền của iPhone 20 (Ảnh: 9to5Mac).

Apple cũng được cho là đang phát triển và sẽ ra mắt một phiên bản iPhone đặc biệt vào năm sau, kỷ niệm 2 thập kỷ chiếc iPhone đầu tiên được ra mắt.

Hiện vẫn chưa rõ tên gọi của phiên bản iPhone đặc biệt này, nhưng nhiều khả năng sản phẩm sẽ có tên gọi “iPhone 20”, nhằm kỷ niệm cột mốc 20 năm iPhone được trình làng.

Theo Jeff Pu, nhà phân tích thị trường chuyên cung cấp các thông tin bị rò rỉ về các phiên bản iPhone mới, chiếc iPhone đặc biệt sẽ có màn hình OLED với 4 cạnh cong, giúp màn hình trở nên tràn viền hoàn toàn. Cảm biến mở khóa bằng gương mặt Face ID và camera trước sẽ được nằm ẩn bên dưới màn hình sản phẩm.

Trong khi đó, Digital Chat Station - tài khoản mạng xã hội Weibo có hơn 3 triệu người theo dõi, thường xuyên chia sẻ những thông tin rò rỉ chính xác về các sản phẩm của Apple - cho biết “quả táo” cũng sẽ trang bị kiểu thiết kế màn hình tràn viền cho bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max ra mắt vào năm sau.

Các nguồn tin bị rò rỉ cho biết iPhone 20 và bộ đôi iPhone 18 Pro sẽ được trang bị chip A20 Pro thế hệ mới, được xây dựng trên quy trình 2nm giúp tiết kiệm năng lượng và cho hiệu suất mạnh mẽ hơn so với chip A19 Pro 3nm trước đây.

Video bản dựng minh họa về thiết kế mới của iPhone X (Video: Weibo).

Tuy nhiên, trong khi iPhone X đã từng khiến giới công nghệ xôn xao với kiểu thiết kế mang tính đột phá và tạo nên xu thế trên thị trường di động, thiết kế màn hình cong tràn viền trên iPhone 20 bị xem là lỗi thời và giống với thiết kế của một số mẫu smartphone cao cấp chạy Android ra mắt thị trường cách đây nhiều năm.

Mọi thông tin hiện vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng Apple sẽ cho ra mắt chiếc iPhone màn hình gập vào dịp kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt iPhone đầu tiên.