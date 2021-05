Video bác sĩ David Dao bị thô bạo kéo khỏi máy bay gây nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ nhằm vào United Airlines

Vào ngày 9/4, trên chuyến bay của United Airlines từ Chicago đi Louisville (bang Kentucky), do lượng người đặt vé vượt quá số ghế trên máy bay, hãng đã đề nghị bồi thường 800 USD, cung cấp miễn phí khách sạn, chi phí sinh hoạt và vé máy bay ngày hôm sau cho 4 hành khách nào nhường chỗ nhưng chỉ có 2 người tình nguyện. Cuối cùng hãng hàng không quyết định sẽ cưỡng ép 2 hành khách còn lại và ông David Dao, 69 tuổi là một trong số những người bị ép phải rời khỏi máy bay. Với lý do có hẹn với bệnh nhân ở Louisville nên bác sĩ Dao từ chối đổi chuyến. Ông Dao sau đó bị nhân viên an ninh kéo lê ra khỏi máy bay, khiến ông bị thương và chảy máu ở miệng.