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Vị trí Ukraine ở Konstantivonka bốc cháy dưới các cuộc tập kích của Nga

Các vị trí Ukraine ở Konstantivonka bốc cháy dưới các cuộc tập kích bằng hỏa lực dữ dội của quân đội Nga.
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