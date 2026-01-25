Video
video cùng chuyên mục

Vì sao sư tử cái cắn chết và ăn thịt con non của chính mình

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc sư tử cái cắn chết và ăn thịt con non do chính mình sinh ra khiến nhiều người chứng kiến phải sốc. Sự thật đằng sau hành động này là gì?
Đọc thêm : Thế giới động vật: Khoảnh khắc sư tử cái ăn thịt con của chính mình