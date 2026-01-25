Thế giới động vật: Khoảnh khắc sư tử cái ăn thịt con của chính mình

Vì sao sư tử cái cắn chết và ăn thịt con non của chính mình?

Đoạn video do một du khách ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngorongoro, Tanzania, cho thấy một con sư tử cái ngậm con non mới sinh và di chuyển trong khu vực thảo nguyên.

Sau đó, sư tử cái đặt con non xuống đất, thực hiện các hành vi âu yếm và liếm láp nhằm làm sạch cơ thể cho con. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ ban đầu của những người chứng kiến, con sư tử cái bất ngờ giết chết và ăn thịt chính con non của mình.

Sau sự việc, sư tử cái rời đi, không có thêm biểu hiện bất thường nào.

Theo các chuyên gia về động vật hoang dã, hành vi sư tử cái ăn thịt con non mới sinh của chính mình tuy hiếm gặp nhưng không phải chưa từng xảy ra. Hiện tượng này thường xuất hiện trong trường hợp sư tử cái chỉ sinh được một con non. Khi đó, việc không nuôi dưỡng con non giúp chúng nhanh chóng bước vào chu kỳ sinh sản tiếp theo.

Ngược lại, nếu sinh được một lứa từ hai đến bốn con non, sư tử cái thường chăm sóc con rất kỹ lưỡng nhằm tăng khả năng sống sót của cả đàn.

Vì sao sư tử cái cắn chết và ăn thịt con non của chính mình (Video: Kruger).

Ngựa vằn bước đi chập chững chỉ với 3 chân

Con ngựa vằn đã mất đi một chân sau khi bị những động vật ăn thịt tấn công. Dựa vào tình trạng của ngựa vằn, có vẻ như con vật đã bị cá sấu cắn đứt chân. Dù vậy, nó phải làm quen với tình trạng mới để sinh tồn trong thế giới tự nhiên đầy khắc nghiệt.

Ngựa vằn bước đi chập chững chỉ với 3 chân (Video: Wildlife Africa).

Hươu cao cổ mẹ mất mạng khi đang sinh con

Cũng giống như con người, các loài động vật trong thế giới tự nhiên cũng phải đối mặt với rất nhiều rủi ro trong quá trình sinh con. Khi xảy ra các biến chứng, chẳng hạn như vị trí thai không thuận lợi, có thể dẫn đến tử vong cho cả mẹ và con.

Đoạn video cho thấy một con hươu cao cổ cái đã gặp biến chứng trong quá trình sinh con khiến bản thân nó và con non đều mất mạng.

Hươu cao cổ mẹ mất mạng khi đang sinh con (Video: AAF).

Linh cẩu vẫn bình an vô sự dù bước lững thững trước mặt bầy sư tử

Con linh cẩu khiến nhiều người khó hiểu khi chậm rãi tiến về phía đàn sư tử đang nằm nghỉ trưa giữa thảo nguyên.

Không ít người cho rằng đàn sư tử sẽ lập tức lao ra tấn công linh cẩu. Tuy nhiên, trái với dự đoán, những con sư tử chỉ nằm yên quan sát, không có bất kỳ phản ứng nào.

Theo các chuyên gia động vật hoang dã, linh cẩu không phải là con mồi ưa thích của sư tử, mà chủ yếu được xem là đối thủ cạnh tranh nguồn thức ăn. Trong nhiều trường hợp, sư tử chỉ tìm cách xua đuổi linh cẩu khỏi lãnh thổ thay vì tấn công để ăn thịt.

Ở tình huống này, nhiều khả năng đàn sư tử vừa ăn no và đang trong trạng thái nghỉ ngơi, nên không mấy bận tâm đến sự xuất hiện của linh cẩu.

Linh cẩu vẫn bình an vô sự dù bước lững thững trước mặt bầy sư tử (Video: Nombekana).

Sư tử cái rình rập voi và cái kết

Hai con sư tử cái rình rập và bám sát một con voi trưởng thành, dường như thể hiện ý định tấn công. Tuy nhiên, khi voi quay mặt trở lại, những con sư tử này đã hốt hoảng bỏ chạy, từ bỏ luôn ý định của mình.

Sư tử cái rình rập voi và cái kết (Video: X).

Vì sao chó hoang châu Phi thường vùi mình vào phân voi?

Những con chó hoang châu Phi vùi mình vào trong phân voi để che giấu đi mùi của cơ thể, từ đó giúp chúng đánh lạc hướng và tăng khả năng tiếp cận để tiêu diệt con mồi.

Vì sao chó hoang châu Phi vùi mình vào phân voi? (Video: WLA).

Khoảnh khắc người đàn ông đối mặt báo sư tử khi đang đi dạo một mình

Một người đàn ông đang đi dạo một mình gần bìa rừng đã trải qua khoảnh khắc thót tim khi bất ngờ đối mặt với một con báo sư tử.

Trước tình huống nguy hiểm, người này nhanh chóng rút súng mang theo để tự vệ. Khi con báo tiến lại gần và có dấu hiệu đe dọa, người đàn ông đã nổ súng cảnh cáo.

Tiếng súng khiến con báo sư tử chùn bước, từ bỏ ý định tiếp cận và rời khỏi khu vực, giúp người đàn ông thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Khoảnh khắc người đàn ông đối mặt báo sư tử khi đang đi dạo một mình (Video: Reddit).

Đàn báo săn non tung tăng đi dạo cùng mẹ

Báo săn mẹ dẫn theo 5 con non đi dạo. Trong khi những con non thể hiện sự thích thú và chạy nhảy tung tăng, báo săn mẹ luôn đề cao cảnh giác, hướng mắt ra xung quanh để kịp thời phát hiện những mối nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Đàn báo săn non tung tăng đi dạo cùng mẹ (Video: Nombekana).

Hổ tung người tóm gọn con mồi đang bỏ chạy

Khi phát hiện con hươu sao đang lao về phía mình, hổ đã bình tĩnh chờ đợi và lao ra đúng thời điểm, tóm gọn con mồi trong chớp mắt.

Con hổ trong tình huống này là một cá thể hổ chưa trưởng thành hoàn toàn và đang trong quá trình huấn luyện kỹ năng săn mồi trước khi bắt đầu cuộc sống tự lập.

Hổ tung người tóm gọn con mồi đang bỏ chạy (Video: X).

Người đàn ông liều lĩnh đùa giỡn với cá sấu hoang dã

Người đàn ông khiến nhiều người chứng kiến phải rùng mình khi liều lĩnh tiếp cận và đùa giỡn với một con cá sấu hoang dã ngay dưới nước. Người này sau đó còn dùng tay không để cho con cá sấu ăn.

Con cá sấu trong tình huống này là một cá thể cá sấu mõm ngắn (Alligatoridae), có bản tính hiền lành và ít gây nguy hiểm cho con người hơn so với các loài thuộc họ cá sấu thực sự (Crocodylidae).

Người đàn ông liều lĩnh đùa giỡn với cá sấu hoang dã (Video: Reddit).

Kích thước khổng lồ của một cá thể hổ Bengal tại Ấn Độ

Một con hổ Bengal sống tại Vườn Quốc gia Kaziranga (Ấn Độ) khiến nhiều người phải kinh ngạc vì kích thước to lớn của nó. Con vật còn nổi bật nhờ bộ lông ngả vàng và trắng.

Hổ lông vàng không phải là một loài hổ riêng biệt, mà thực chất chỉ là một dạng đột biến hiếm gặp của hổ Bengal.