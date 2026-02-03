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Vì sao siêu âm tuyến giáp phổ biến nhưng chưa được khuyến cáo đại trà?

(Dân trí) - Siêu âm tuyến giáp ngày càng phổ biến nhưng việc tầm soát trên diện rộng vẫn gây nhiều tranh cãi.
Đọc thêm : Vì sao siêu âm tuyến giáp phổ biến nhưng chưa được khuyến cáo đại trà?