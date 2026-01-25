Video
video cùng chuyên mục

Vì sao chó hoang châu Phi vùi mình vào phân voi?

Những con chó hoang châu Phi vùi mình vào trong phân voi để che giấu đi mùi của cơ thể, từ đó giúp chúng đánh lạc hướng con mồi và tăng khả năng tiếp cận để tiêu diệt con mồi.
Đọc thêm : Thế giới động vật: Khoảnh khắc sư tử cái ăn thịt con của chính mình