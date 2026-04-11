Video
video cùng chuyên mục

Vị khách Tây bật khóc khi phải rời khỏi Việt Nam

Sau thời gian du lịch tại Việt Nam, Pierre 40 tuổi, người Đức bật khóc khi phải quay trở về nước.
Đọc thêm : Khách Tây bật khóc khi phải chia tay Việt Nam về nước sau chuyến du lịch