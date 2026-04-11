Khách Tây bật khóc khi phải chia tay Việt Nam về nước sau chuyến du lịch

Bật khóc khi phải rời Việt Nam

Gần một tuần sau khi rời Việt Nam để trở về thành phố Karlsruhe (Đức), Pierre vẫn chưa nguôi nỗi nhớ về dải đất hình chữ S.

Trong ngày ra sân bay, người đàn ông đã bật khóc ngay trên xe. Anh thừa nhận, rời Việt Nam là một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất đối với mình.

“Sáng hôm ấy, khi thức dậy để ra sân bay, tôi cảm thấy lòng nặng trĩu. Không phải vì có điều gì tan vỡ, mà bởi tôi biết mình đang rời xa một nơi mang lại cảm giác về cuộc sống thật sự”, Pierre chia sẻ.

Theo anh, những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời mình đã được tạo nên tại Việt Nam - điều mà có lẽ anh khó có thể tìm lại theo cách tương tự ở châu Âu.

Ba năm trước, Pierre từng đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt, thay đổi hoàn toàn cuộc sống. Anh không còn muốn “tồn tại một cách máy móc”, mà khao khát được sống tự do, làm chủ cuộc đời. “Tôi muốn thực sự được sống - tự do và làm chủ cuộc đời mình”, anh nói.

Nhờ mạng xã hội, Pierre dần xây dựng được cuộc sống như mong muốn - một lối sống “du mục kỹ thuật số”, cho phép làm việc từ xa và di chuyển qua nhiều quốc gia để trải nghiệm. Tháng 3/2025, anh bắt đầu hành trình dài ngày tại Việt Nam.

Ban đầu, Việt Nam không phải là điểm đến nổi bật trong kế hoạch của Pierre. Thế nhưng, mọi ấn tượng của anh đã nhanh chóng thay đổi ngay từ khi đặt chân tới đất nước này.

“Tôi ở Việt Nam 5 tuần, và điểm dừng chân đầu tiên là Đà Nẵng”, Pierre chia sẻ. Thành phố biển mang lại cho anh cảm giác dễ chịu ngay từ những giây phút đầu tiên xuống sân bay.

Không chỉ bị cuốn hút bởi cảnh quan, Pierre còn ấn tượng với những điều rất đỗi bình dị trong đời sống thường ngày. Anh nhớ những buổi chiều chơi bóng chuyền bên bãi biển - khoảnh khắc mà sau một thời gian dài, anh mới lại cảm nhận được sự nhẹ nhõm.

“Mọi thứ thật đơn giản, nhưng lại khiến tôi thấy hạnh phúc”, anh nói. Theo Pierre, Việt Nam không đặc biệt bởi những điều quá lớn lao, mà nằm ở hàng nghìn khoảnh khắc nhỏ bé nhưng chân thật.

Sau quãng thời gian sống như một người bản địa tại Đà Nẵng, Pierre tiếp tục hành trình ra Hà Nội, rồi chinh phục vùng đất hùng vĩ Hà Giang.

Trong số những trải nghiệm đáng nhớ nhất, anh nhắc đến hành trình Hà Giang Loop như một dấu mốc đặc biệt. Không đi theo tour, Pierre cùng một người bạn quen tại Bali tự mình khám phá cung đường này. Những dãy núi trùng điệp, các khúc cua uốn lượn và vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên khiến anh choáng ngợp.

“Đến tận bây giờ, với tôi, nơi đó vẫn giống như một phép màu”, Pierre chia sẻ.

Việt Nam không đơn thuần là điểm đến du lịch

Năm 2026, Pierre tiếp tục quay trở lại Việt Nam, và Đà Nẵng vẫn là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình của anh.

Tại khu vực bãi biển gần East Asia Park, anh gặp gỡ nhiều người địa phương cũng như những người nước ngoài chọn nơi đây làm điểm lưu trú dài hạn. Từ những cuộc trò chuyện ban đầu, họ dần trở nên thân thiết, hình thành nên những mối quan hệ gắn bó.

“Có những buổi tối, tôi không còn cảm thấy mình là một du khách nữa, mà như một phần của một cộng đồng”, Pierre chia sẻ.

Họ cùng nhau tổ chức những chuyến cắm trại ngẫu hứng ở những vùng đất hoang sơ, khám phá các địa điểm bị bỏ quên và dành thời gian tại một quán bar nhỏ nơi anh cảm nhận rõ sự chào đón.

“Đó là nơi bạn lập tức có cảm giác mình thuộc về”, anh nói.

Tại Đà Lạt, Pierre lần đầu tiên được chứng kiến một trong những bình minh đẹp nhất mà anh từng thấy. Trong không gian tĩnh lặng, giữa những gam màu chuyển mình của bầu trời, anh cảm nhận rõ ràng sự kết nối với cuộc sống.

“Đó là khoảnh khắc khiến bạn nhận ra cuộc sống vừa rộng lớn, lại vừa giản đơn đến thế nào”, Pierre chia sẻ.

Không chỉ con người, văn hóa và lối sống tại Việt Nam cũng mang đến cho anh nhiều bất ngờ. Điều khiến Pierre ấn tượng sâu sắc nhất là “chiều sâu của lòng tốt”, sự cho đi không toan tính, những nụ cười chân thành.

“Việt Nam khiến tôi nhận ra rằng con người không cần quá nhiều để hạnh phúc. Những điều đơn giản như thiên nhiên, ánh nắng, đồ ăn và con người mới là quan trọng nhất”, anh nói.

Trước khi đến Việt Nam, Pierre gần như không có ấn tượng rõ ràng nào. Nhưng sau hai lần trải nghiệm, mọi suy nghĩ của anh đã thay đổi hoàn toàn.

“Việt Nam mang lại cảm giác chân thực, gần gũi và gắn kết hơn”, anh chia sẻ, đặc biệt ấn tượng với tinh thần cộng đồng và sự gắn bó gia đình - điều mà theo anh đang dần thiếu vắng ở nhiều quốc gia phương Tây, nơi cuộc sống thường tách biệt và chịu nhiều áp lực.

Dù đã rời đi, Pierre khẳng định hành trình của anh với Việt Nam vẫn chưa kết thúc.

“Tôi chắc chắn sẽ quay lại. Việt Nam chiếm một vị trí rất đặc biệt trong trái tim tôi”, anh nói. Trong lần trở lại tới, anh không chỉ muốn du lịch, mà còn mong được sống lâu hơn, trải nghiệm sâu hơn và tiếp tục xây dựng những kết nối ý nghĩa.

Với Pierre, Việt Nam không đơn thuần là một điểm đến trên bản đồ, mà là nơi giúp anh tìm thấy điều mình đã kiếm tìm suốt nhiều năm, cảm giác được sống trọn vẹn.