VĐV Thái Lan lập kỷ lục SEA Games ở cự ly chạy 100m nam

Vận động viên (VĐV) Thái Lan, Puripol Boonsorn đã giành huy chương vàng (HCV) ở cự ly chạy 100m đồng thời phá kỷ lục SEA Games với thành tích dưới 10 giây.
