Khoảng 6h ngày 28/1, một chiếc chai nhựa rơi từ trên cao xuống ô tô đang đỗ bên ngoài chung cư CT12, Khu đô thị Văn Phú, Hà Nội khiến kính lái trên xe của cư dân bị rạn vỡ.