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Vật thể rơi từ chung cư xuống, kính ô tô cư dân rạn vỡ

Khoảng 6h ngày 28/1, một chiếc chai nhựa rơi từ trên cao xuống ô tô đang đỗ bên ngoài chung cư CT12, Khu đô thị Văn Phú, Hà Nội khiến kính lái trên xe của cư dân bị rạn vỡ.
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