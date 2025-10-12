Video
video cùng chuyên mục

Vật thể bay bí ẩn rực lửa trên bầu trời đêm

Người dân sống tại tỉnh Chaco, Argentina, đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy một vật thể bay không xác định, bốc cháy và bay ngang qua bầu trời đêm.
Đọc thêm : Clip “bé trai bình tĩnh cứu em gái sau tai nạn bất ngờ” nổi bật tuần qua