Vận động viên suýt mất mạng khi cố gắng nâng tạ quá nặng

Nam vận động viên cố gắng nâng tạ quá nặng, dẫn đến mất đà khiến thanh tạ bị văng ra, suýt đập trúng đầu khi người này ngã xuống đất.
