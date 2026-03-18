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Vai diễn bà mẹ cay nghiệt của Quách Thu Phương bị phản ứng

Nhân vật bà mẹ cay nghiệt do Quách Thu Phương đóng trong phim giờ vàng đang phát sóng trên VTV khiến khán giả phản ứng gay gắt.
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