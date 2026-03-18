Quách Thu Phương bị khán giả ghét khi vào vai bà mẹ ghê gớm ở phim VTV

Bộ phim Bước chân vào đời trên VTV đã phát sóng được 11 tập. Trong phim, NSƯT Quách Thu Phương vào vai bà Dung - một người mẹ giàu có, thương con nhưng có tính cách gia trưởng, độc đoán.

Tạo hình của Quách Thu Phương trong phim "Bước chân vào đời" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khi biết con trai Quân (Huỳnh Anh) yêu Thương (Quỳnh Kool thủ vai), bà ra sức phản đối vì Thương xuất thân trong một gia đình nghèo khó, vất vả. Trong tập phim phát sóng tối 17/3, khi biết con trai cầu hôn bạn gái, bà Dung đã đến gặp Thương để ngăn cản và doạ sẽ kiện em trai Thương ra toà khi biết em trai cô đập phá ô tô, lấy tiền trong cốp xe.

Các đoạn trích ngắn của phim nhận được sự theo dõi nhiệt tình của khán giả. Các clip trên VTV thu hút hàng triệu lượt xem và vô số bình luận. Đa phần khán giả phản ứng với tính cách ghê gớm, cay nghiệt mà nhân vật Quách Thu Phương thủ vai.

Vai diễn bà mẹ cay nghiệt của Quách Thu Phương bị khán giả phản ứng (Video: VTV)

"Lời thoại của phim quá đáng thật, ai lại xúc phạm con nhà người ta thế chứ", "Ôi bà mẹ chồng huyền thoại đây sao", "Nghe bà Dung nói mà tức sôi máu, sao lại coi thường người yêu của con thế"... là những bình luận về vai diễn bà Dung trong phim.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Quách Thu Phương cho biết, chị có đọc hết các bình luận của khán giả về vai diễn và thấy rằng, phản ứng của khán giả là bình thường.

Tuy nhiên, chị chỉ xem các bình luận mà không phản hồi các nhận xét này bởi đóng phản diện mà bị ghét là đã thành công.

"Bà Dung trong Bước chân vào đời là người yêu thương con, vì chồng nhưng cũng rất gia trưởng, muốn con trai lấy được người có gia cảnh môn đăng hậu đối. Hiện nay, nhiều gia đình vẫn tìm vợ, tìm chồng cho con như vậy.

Tôi cho rằng, các nhân vật trong phim không ghê gớm bằng nhiều người ngoài kia. Tôi lại thích làm những nhân vật này để khán giả hiểu rằng cuộc sống vẫn có những chuyện như thế diễn ra và chúng ta có chấp nhận được những điều ấy không?", nữ nghệ sĩ nói.

NSƯT Quách Thu Phương nói thêm, khi nhận lời vào vai bà Dung của Bước chân vào đời, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng trêu chị :“Em đeo khẩu trang dày chút nhé”.

Khi cầm kịch bản của phim này, chị rất thích vì biết rằng, bà Dung sẽ bị “ném đá” bởi tính cách cay nghiệt, ghê gớm của mình.

"Tôi không sợ bị khán giả phản ứng mà chỉ sợ mình diễn nhạt, không ra chất nhân vật. Khi diễn, tôi không quan tâm mình đẹp hay xấu. Tôi có thể sử dụng cả cơ mặt, nếp nhăn, sẵn sàng làm xấu bản thân để diễn thật hơn", Quách Thu Phương cho hay.

Nữ nghệ sĩ cho biết, thời gian gần đây, chị thường xuyên được mời vào vai các bà mẹ, được đóng với dàn mỹ nam, mỹ nhân của phim VTV. Ở mỗi vai, Quách Thu Phương đều tìm ra cách diễn khác nhau để không bị nhàm chán trong tính cách nhân vật.

Chị nói: "Là một diễn viên chuyên nghiệp nên tôi muốn thử sức với nhiều vai, nhiều tính cách khác nhau. Sau 13 năm nghỉ đóng phim, khi quay lại diễn xuất, đồng nghiệp rất ủng hộ, khán giả chờ đón khiến bản thân thấy mình phải nỗ lực nhiều hơn".

Huỳnh Anh, NSƯT Trịnh Mai Nguyên, NSƯT Quách Thu Phương, Mạnh Trường (từ trái sang) ở hậu trường phim "Bước chân vào đời" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khi phóng viên hỏi: "Thời gian gần đây, chị tham gia các dự án phim của VTV, đóng cùng dàn diễn viên điển trai, có bao giờ bản thân "xao lòng" vì họ?".

Nữ nghệ sĩ trả lời: "Đứng trước cái đẹp khó ai có thể làm ngơ được, nhưng cái "xao lòng" ấy ở giới hạn nào mới quan trọng. Tôi thích cái đẹp nhưng đó là sự cảm mến của nhân vật với nhau, khi diễn phải có cảm xúc mới diễn hay được.

Tôi luôn tôn trọng và có những quy tắc riêng của mình. Tôi diễn nhiều với các nghệ sĩ như: NSND Mạnh Cường, NSƯT Phạm Cường, NSƯT Hoàng Hải,… sau này thì có Mạnh Trường, Hoàng Anh Vũ, Huỳnh Anh... Họ đều được gọi là "nam thần", nhưng chỉ để ngắm và diễn thôi chứ không... yêu được".