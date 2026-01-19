Video
video cùng chuyên mục

Vạch trần chiêu lừa livestream "cào vé số trúng thưởng"

Bằng thủ đoạn livestream "cào vé số trúng thưởng", nhóm đối tượng ở Lào Cai đã lừa đảo khoảng 500 người, chiếm đoạt số tiền khoảng 3 tỷ đồng.
Đọc thêm : Vạch trần chiêu "cào vé số trúng thưởng" khiến 500 người sập bẫy