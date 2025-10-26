Video
Va chạm liên hoàn vì không giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông

Tình huống va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô cho thấy tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông.
